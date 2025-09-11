Francesco Farioli recebeu diversas boas notícias, na manhã desta quinta-feira, com destaque para os regressos de Eustáquio e Gabri Veiga, ambos recuperados das respetivas lesões.

Além disso, no Olival, o técnico italiano já pôde contar com os jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções: Diogo Costa (Portugal), Rodrigo Mora (Sub-21 de Portugal), Alan Varela (Argentina), Pablo Rosario (Rep. Dominicana) e Dominik Prpic (Sub-21 da Croácia).

Em contrapartida, Alberto Costa, Martim Fernandes, William Gomes e Luuk de Jong ainda constam do boletim clínico dos azuis e brancos, numa altura em que faltam apenas dois dias para o regresso do FC Porto à Liga, com a receção ao Nacional.