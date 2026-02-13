Francesco Farioli pode, afinal, contar com William Gomes para o jogo de domingo frente ao Nacional da Madeira, segundo confirmou o Maisfutebol.

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) aceitou a providência cautelar interposta pelos dragões e assim fica suspenso o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina ao extremo brasileiro, que foi expulso com cartão vermelho direto frente ao Casa Pia, no jogo da 20.ª jornada da Liga.

William já cumpriu um dos dois jogos de castigo, frente ao Sporting, na passada segunda-feira, porém, na quinta-feira não viu a pena de suspensão alterada pelo Conselho de Disciplina, que apenas reduziu a multa de 1 224 euros para 918 euros. Em defesa de William, os portistas salientaram o registo limpo do jogador e a punição de apenas um jogo a Martín Fernández, do Gil Vicente, por um lance idêntico precisamente no Estádio do Dragão, na jornada 20 da Liga.

Apesar dessa decisão da justiça desportiva, o FC Porto recorreu para o TCAS, que acabou por aceitar as alegações dos dragões.

Desta forma, o extremo brasileiro de 21 anos poderá ser opção para Francesco Farioli, para o jogo da Choupana.

O líder FC Porto defronta o Nacional, a partir das 15h30, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.