Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a derrota por 2-0 diante do Nacional, em jogo da 17.ª jornada da Liga:



[O que é que faltou ao FC Porto para inverter a má entrada no jogo?]

«Nós na primeira parte, sinceramente, não quisemos tanto ganhar como quis o Nacional. O Nacional quis muito ganhar, foi muito forte, muito contundente naquilo que eram duelos, com um jogo muito direto, muito vertical e nós não nos conseguimos adaptar a isso. Nunca demos sinais também de força na primeira parte. Na segunda parte, foi completamente diferente. A minha equipa atirou-se ao jogo em desvantagem, tem três, quatro lances claros para fazer golo, duas no Samu, uma no Danny [Namaso], uma no Gul. Era importante, logo na fase inicial da parte de fazermos um golo para reentrarmos no jogo. Discutimos até ao final, nunca conseguimos, o adversário também se sentiu confortável a ganhar por 2-0 muito estacionado atrás, a tentar transições. Agora, este jogo fica definido por aquilo que aconteceu na primeira parte, uma equipa que quis muito ganhar e outra que não quis tanto ganhar como o Nacional.»

[A equipa acusou a pressão de ter que ganhar este jogo para passar para a liderança?]

«Se calhar… mas não pode ser apenas isso. Uma equipa como a do FC Porto, que quer ser campeão, tem que ter outros argumentos. Tem de abordar o jogo de outra forma, tem que ter outra mentalidade, outro tipo de caráter. Perceber que o jogo não se ganha apenas naquilo que é o talento, mas muito naquilo que é o compromisso com o jogo. E a verdade é que o Nacional foi muito comprometido desde o início do jogo e nós não soubemos adaptar à intensidade, à atitude competitiva que o adversário teve, e entregamos o jogo praticamente na primeira parte.»

[Lenços brancos e pedidos de demissão]

«É normal, todos querem muito ganhar, e estão habituados a ganhar. O FC Porto é um clube vencedor, nasceu para ganhar, mas apoiaram do início até ao final, isso é aquilo que mais me importa. Depois, no final, obviamente, têm que se manifestar e manifestam-se de acordo com aquilo que é o sentimento deles, aquilo que os invade, nada a dizer em relação a isso.»

[Ausência do médio Alan Varela?]

«O Alan Varela não jogou por lesão. Vai estar parado pelo menos uma semana. Vamos ver se é preciso mais tempo ou não.»