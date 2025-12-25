FC Porto
Há 2h e 9min
FOTOS: FC Porto mostra como foi o Natal dos líderes do campeonato
Dragões partilharam fotografias da consoada dos craques
Em família, com mesa cheia e casa decorada com o respetivo pinheirinho de Natal. Foi assim a consoada dos craques do FC Porto.
Os azuis e brancos, atuais líderes do campeonato, deixaram a porta entreaberta para os adeptos poderem espreitar como viveram esta quadra especial.
Dos meninos bonitos da casa, como Diogo Costa e Rodrigo Mora, aos jogadores que têm outros costumes na consoada, como Bednarek, Kiwior ou Samu, muitos jogadores partilharam as fotos do seu Natal.
