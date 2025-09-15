O FC Porto regressou na manhã desta segunda-feira aos treinos, tendo em vista a visita ao Rio Ave, da sexta jornada da Liga, com um total de 13 ausências para o treinador Francesco Farioli, entre jogadores lesionados e outros que gozam de um dia de folga extra.

Nehuén Pérez recebeu alta hospitalar e está em recuperação pós-operatório, sendo mais um nome no boletim clínico, que continua com mais quatro atletas: Alberto Costa (tratamento e trabalho de ginásio), Martim Fernandes (treino condicionado), William Gomes (treino condicionado) e Luuk de Jong (tratamento).

Ausentes do treino no Olival estiveram sete internacionais que tiveram muitos minutos nas respetivas seleções e que têm uma folga extra: Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Victor Froholdt e Rodrigo Mora. Além destes, Diogo Fernandes, que jogou pela equipa B no domingo, também descansou, tendo por isso sido chamado aos trabalhos o guarda-redes Gonçalo Ribeiro.

A equipa volta ao trabalho na manhã de terça-feira, para continuar a preparação para o jogo em Vila do Conde, agendado para as 20h15 de sexta-feira.