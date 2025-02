O central argentino Nehuén Pérez e o lateral-direito português João Mário são baixas certas no FC Porto para a receção ao Vitória de Guimarães, da 23.ª jornada da Liga.

Os dois jogadores viram, ante o Farense, este domingo, o quinto cartão amarelo na Liga em 2024/25. Foram mesmo os dois únicos jogadores do FC Porto amarelados no duelo com os algarvios.

No Vitória de Guimarães, o defesa Mikel Villanueva é baixa certa, uma vez que viu o quinto cartão amarelo na noite deste domingo, no dérbi com o Sp. Braga.

O FC Porto recebe os "Conquistadores" na próxima segunda-feira, dia 24, a partir das 20h15, no jogo que encerra a 23.ª jornada do campeonato.