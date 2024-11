O defesa Nehuén Pérez e o médio Stephen Eustáquio juntaram-se esta quinta-feira ao plantel principal do FC Porto, depois de terem estado, respetivamente, ao serviço das seleções da Argentina e do Canadá.

Ausentes continuam, segundo nota oficial do FC Porto, o defesa espanhol Iván Marcano (treino integrado condicionado), o médio sérvio Marko Grujic (tratamento) e o avançado turco-sueco Deniz Gül (tratamento).

O FC Porto volta a trabalhar a partir das 10h30 de sexta-feira, no Olival, na preparação do jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, ante o Moreirense, em Moreira de Cónegos, agendado para as 17 horas de domingo.