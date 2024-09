O central argentino Nehuén Pérez trabalhou esta segunda-feira, pela primeira vez, às ordens do treinador Vítor Bruno, no Olival, no arranque da preparação do FC Porto para a receção ao Farense, da 5.ª jornada da I Liga.

Pérez, recente reforço dos azuis e brancos, fez o seu dia 1 com o plantel, numa tarde que foi de várias ausências para Vítor Bruno, devido aos compromissos das seleções.

Diogo Costa (Portugal), Vasco Sousa, Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Sousa (Portugal sub-19), Samu Omorodion, Nico González (Espanha sub-21), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá), Wendell (Brasil) Deniz Gül (Suécia sub-21) são os ausentes, devido aos compromissos internacionais.

Além destes 11 atletas, Iván Marcano (em tratamento e trabalho de ginásio) e Zaidu (em treino condicionado) continuam a não ser opção.