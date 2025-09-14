FC Porto
FC Porto: Nehuén Pérez operado a rotura total do tendão de Aquiles
Defesa argentino enfrenta longa paragem
O FC Porto informou que Nehuén Pérez sofreu uma rotura total do tendão de Aquiles no jogo com o Nacional neste sábado.
Os azuis e branco comunicaram ainda que o defesa argentino já foi operado na manhã deste domingo e que a cirurgia decorreu dentro da normalidade.
Nehuén Pérez enfrenta agora um longo período de recuperação que privá-lo de voltar aos relvados no que resta da época.
