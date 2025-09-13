FC Porto
FC Porto suspeita de lesão no tendão de Aquiles de Nehuén Perez
Defesa argentino saiu lesionado do jogo com o Nacional
Nehuén Perez saiu lesionado do jogo frente ao Nacional, apenas quatro minutos depois de ter entrado. O FC Porto comunicou que há suspeitas de que se pode tratar de uma lesão no tendão de Aquiles. Já Farioli tinha também informado que a lesão aparentava ser muito grave.
Os dragões informaram, também, que o defesa central vai realizar exames nas próximas horas, sendo que os factos sobre a lesão serão divulgados neste domingo.
