Nehuén Perez saiu lesionado do jogo frente ao Nacional, apenas quatro minutos depois de ter entrado. O FC Porto comunicou que há suspeitas de que se pode tratar de uma lesão no tendão de Aquiles. Já Farioli tinha também informado que a lesão aparentava ser muito grave.

Os dragões informaram, também, que o defesa central vai realizar exames nas próximas horas, sendo que os factos sobre a lesão serão divulgados neste domingo. 

 

