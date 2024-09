Com as saídas de Pepe e Fábio Cardoso, Nehuén Pérez foi um dos dois reforços que chegaram ao FC Porto, para o centro da defesa, a par de Tiago Djaló.

Cedido por empréstimo da Udinese até ao fim da temporada, o central argentino abordou, em entrevista ao Porto Canal, como soube do interesse dos azuis e brancos e a garantiu que desde o primeiro momento quis rumar à cidade «Invicta».

«Quando me apresentaram a oportunidade de vir para o FC Porto não tive dúvidas. Contactaram-me, falei com o meu representante, falámos com o presidente (André Villas-Boas), com o Andoni Zubizarreta e nunca tivemos dúvidas. Desde o primeiro momento que esta foi a primeira opção», começou por referir.

«Passaram por aqui grandes jogadores argentinos e estou cá para fazer história também e tenho muita vontade de começar. Tinha vontade de dar este salto. Vir para um clube como o FC Porto, que é muito grande, não vejo a hora de vestir esta camisola. Para os rivais sempre que se joga contra o FC Porto é sempre uma final, por isso vou trabalhar para estar à altura e vou dar tudo de mim em campo», acrescentou o jogador.

Recorde-se que Nehuén Pérez já teve uma passagem por Portugal, precisamente na época 2019/20, ao serviço do Famalicão.

Depois de sair o Atlético Madrid a título definitivo, o jogador passou duas temporadas na Udinese, onde fez 75 jogos, além dos 22 que já tinha realizado em 2021/22, ainda cedido por empréstimo.