Nehuén Pérez já está a caminho de Portugal, para ser reforço do FC Porto, confirmou o Maisfutebol.

O defesa-central argentino viaja num jato privado, que partiu de Veneza, duas horas depois do previsto, e tem chegada marcada para as 12h25 no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O defesa-central de 24 anos terá à sua espera no aeroporto membros da estrutura do FC Porto e, de acordo com o previsto, seguirá para o Estádio do Dragão para concluir os últimos detalhes para ser reforço portista.

Tal como o Maisfutebol avançou, o internacional argentino será emprestado pela Udinese até junho de 2025, com a SAD portista a pagar uma taxa de três milhões de euros, sendo que o acordo prevê uma opção de compra de 14 milhões de euros, que passa a ser obrigatória mediante o cumprimento de determinados objetivos.

Nehuén Pérez, de 24 anos, foi formado no Argentinos Juniors e chegou a representar o Famalicão, por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2019/20. Estava na Udinese desde 2021, tendo antes disso atuado no Granada, também cedido pelos «colchoneros».