Nehuén Pérez está mais perto de vir a ser reforço do FC Porto, que nestes últimos dias de mercado intensificou contactos para a sua contratação.

O defesa-central de 24 anos já não treinou esta quarta-feira de manhã e o clube italiano e os dragões estão mais próximos de um entendimento para reforçar o eixo da defesa.

A SAD portista fez uma última proposta, por um valor a rondar os 15 milhões de euros mais objetivos, e conta com a vontade do jogador para regressar a Portugal, onde já representou o Famalicão, em 2019/2020, por empréstimo do Atlético de Madrid.

«Fizemos uma última proposta que está sob avaliação da Udinese. Se não a aceitarem, temos de seguir por outro caminho», revelou a 19 de agosto André Villas-Boas, no que seria então uma forma de pressionar o clube vendedor.

O internacional argentino formado no Argentinos Juniors veio para a Europa contratado pelos «colchoneros», mas nunca se impôs em Madrid, tendo representado nas últimas três temporadas a Udinese. Ao serviço da equipa italiana, fez 94 jogos, tendo apontado quatro golos.