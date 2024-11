O defesa do FC Porto, Nehuén Pérez, diz que a chegada ao clube foi uma aposta ganha, não só, mas também tendo em conta que já regressou à seleção da Argentina. O central, que tem duas internacionalizações (a última em março, a primeira em setembro de 2022), está nos convocados para os próximos compromissos da seleção.

«Sim, obviamente [ndr: foi uma aposta ganha]. Desde o primeiro dia em que soube do interesse do clube, não tive dúvidas e fiz o possível para estar cá. Agradeço a toda a estrutura, equipa técnica e companheiros pela confiança e pela forma como me receberam. Era um objetivo voltar à seleção, é como um prémio pelo esforço que tenho feito, mas sem os companheiros e o treinador não seria possível. Tenho de continuar a trabalhar para ficar e não sair da seleção argentina», referiu, em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo com a Lazio, da 4.ª jornada da Liga Europa.

Nehuén Pérez reencontra a Lazio, contra quem fez o seu último jogo pela Udinese, já esta época, a 24 de agosto. «Sim, o meu último jogo foi contra a Lazio, foi um jogo muito difícil, como são todos aqui em Itália, muito táticos, muito físicos. Vamos encontrar um rival muito duro, mas temos preparado muito bem para este jogo para ganhá-lo», antecipou.

O jogador de 24 anos abordou ainda as parcerias que tem tido no centro da defesa, que esta época, no FC Porto, já foram com Otávio, Zé Pedro e, nos últimos jogos com mais frequência, com Tiago Djaló.

«Joguei com o Otávio, com o Zé e com o Tiago, mas cada um tem as suas características, são jogadores muito bons, por alguma razão estão no FC Porto. Mas cada um é diferente. Quando jogo pela direita, sinto-me um pouco mais cómodo, mas onde jogar, vou fazer o melhor pela equipa, estou aqui para ajudar a equipa e fazer o melhor pelo FC Porto», analisou.

O Lazio-FC Porto está marcado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.