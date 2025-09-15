Nehuén Pérez sofreu uma rotura total do tendão de Aquiles e foi operado neste domingo. Nas redes sociais, o central do FC Porto partilhou uma fotografia e recebeu o apoio de vários jogadores, incluindo o rival Pedro Gonçalves, do Sporting.

«O caminho de volta já começou», escreveu o jogador dos dragões a acompanhar uma fotografia de muletas.

Nos comentários, jogadores como William Gomes, Pepê, André Franco, Pablo Rosario e Borja Sainz deixaram uma mensagem de carinho. Pote, do Sporting, não esqueceu o adversário no relvado: «Boa recuperação», disse com um emoji de um coração.

Com esta lesão, Nehuén Pérez enfrenta agora um longo período de recuperação e não irá jogar mais na presente temporada.

