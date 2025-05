Nehuén Pérez, jogador do FC Porto, recorreu às redes sociais para partilhar o sentimento de que a época não está a correr como deseja. O futuro, garantiu o futebolista de 24 anos, será melhor.

«Sou o primeiro a dizer que não estou satisfeito comigo mesmo. Quero mais, quero atingir mais e quero fazer mais pelo clube. E sei que consigo e que o farei, porque não vou parar de trabalhar e de dar tudo», desabafou.

«Este clube maravilhoso e vocês adeptos, merecem mais. Merecem tudo! Tenho a certeza de que juntos teremos sucesso e tudo farei para o atingirmos», acrescentou numa publicação no Instagram.

Nehuén Pérez chegou ao FC Porto no início da época por empréstimo da Udinese. Os «dragões» acionaram a cláusula recentemente a cláusula de compra de 13,3 milhões de euros à formação italiana para garantir 90 por cento do passe do argentino.

O defesa-central não será opção para o jogo frente ao Nacional, depois de ter sido expulso na vitória do FC Porto por 2-1 frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.