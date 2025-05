O FC Porto exerceu a opção de compra por Nehuén Pérez junto da Udinese.

Em comunicado, os dragões anunciaram que vão pagar 13,3 milhões de euros por 90 por cento do passe do defesa-central argentino, que estava emprestado desde o verão e, assim, transfere-se em definitivo para a Invicta. A opção de compra, sabe o Maisfutebol, passou a ser obrigatória depois de atingidos determinados objetivos, como o nosso jornal já tinha noticiado.

O jogador de 24 anos fica com contrato com o FC Porto até 2029 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

«A Udinese assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros e o FC Porto declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação», informaram ainda os portistas.

Esta temporada, Nehuén Pérez soma 37 jogos, nos quais marcou um golo e uma assistência.

Comunicado: Nehuen Pérez 🔵⚪ — FC Porto (@FCPorto) May 5, 2025

Também esta segunda-feira, o FC Porto comunicou que adquiriu mais 15 por cento do passe de Samu, a troco de cinco milhões de euros. Assim, o emblema azul e branco passa a deter 65 por cento dos direitos económicos do jogador.

«Mais se informa que o FC Porto, no âmbito do acordo com o Atlético Madrid, deterá ainda uma opção de compra de 15 por cento dos direitos económicos adicionais - pelo valor de cinco milhões de euros a exercer até julho de 2026 -, pelo que poderá vir a deter um total de 80 por cento dos direitos económicos do atleta internacional espanhol», salienta o FC Porto.

O avançado espanhol, de 21 anos, também está nos dragões desde o último verão. Em 40 jogos, marcou 24 golos e anotou três assistências.