Agora sim, é oficial. Nehuén Pérez é jogador do FC Porto. O central argentino assinou com a SAD portista até final da época, por empréstimo da Udinese, ficando os dragões com opção de compra.

Pelo empréstimo o FC Porto paga 4,1 milhões de euros, a opção de compra de 90 por cento dos direitos económicos ficou fixada em 13,3 milhões. Nehuén Pérez pode por isso atingir um valor total de aquisição de 17,4 milhões.

«A Udinese assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros e o FC Porto declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação», informa a SAD portista.

Nehuén Pérez, recorde-se, é um central de 24 anos, foi formado no Argentinos Juniors e chegou a representar o Famalicão, por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2019/20. Estava na Udinese desde 2021, tendo antes disso atuado no Granada, também cedido pelos colchoneros.

«Foi uma negociação difícil, árdua. O Nehuén foi um dos primeiros alvos identificados pelo clube. Conseguimos levar a negociação a bom porto e podemos desfrutar do seu talento a favor do FC Porto», referiu André Villas-Boas

«Acima de tudo, vem para reforçar a equipa num setor em que era necessário. Era do agrado de toda estrutura, estrutura desportiva, treinador principal e equipa de scouting. Foi um trabalho conjunto que chegou a bom porto e estamos muito satisfeitos.»

Já Nehuén Pérez confessou que foi um grande salto na carreira que acabou de dar.

«Estou muito feliz por estar aqui, mal podia esperar por este momento. Tenho como objetivo ganhar títulos, competir a cada fim de semana e dar alegrias aos adeptos», referiu

«Este é um salto na minha carreira. É um passo muito importante vir para um clube histórico como o FC Porto. Estou muito preparado para dar este grande passo.»



Veja aqui o vídeo de apresentação de Neuhén Pérez:

(em atualização)