Chancel Mbemba recordou esta sexta-feira Cheick Tioté, antigo jogador do Newcastle – foi no emblema inglês que os dois partilharam balneário – que faleceu há três anos após ter sofrido um colapso num treino dos chineses do Beijing Enterprises.

«Hoje faz três anos que nos deixaste, para sempre nos nossos corações», escreveu o defesa-central do FC Porto nas redes sociais.

Cheick Tioté, internacional pela Costa do Marfim 55 vezes, faleceu neste dia em 2017, a poucos dias de completar 31 anos. Na Europa, além do Newcastle, representou ainda o Twente, o Roda e o Anderlecht.