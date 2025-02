Conforme já tinha anunciado o Maisfutebol, Tomás Pérez vai ser jogador do FC Porto.

O jovem argentino de 19 anos já foi confirmado por Martín Anselmi, que garantiu tratar-se de um jogador que pode jogar até como líbero no esquema do treinador argentino. Nesse sentido, Pérez foi fotografado este domingo no aeroporto a caminho de Portugal. Os dragões vão desembolsar três milhões de euros, mais um por objetivos.

Pérez participou na última temporada em 18 jogos ao serviço do Newell's Old Boys e marcou um golo.