Diogo Costa acredita que Nico González pode ser um bom substituto para a baliza, se for necessário. Numa iniciativa promovida pelo FC Porto, em que adeptos fazem questões a jogadores da equipa principal, Costa respondeu a esta e outras questões.

«O Nico é grande. Tem bom passe, dá para sair aos cruzamentos», afirmou Diogo Costa. Entre outras questões, algumas delas mais inusitadas, o guardião revela que gostava de ter partilhado balneário com Jorge Costa e até de ter uma camisola do atual diretor-desportivo do clube.

Quanto ao colega mais chato com quem trabalhou, Diogo Costa afirma que se trata de Otávio, atual jogador do Al Nassr. «Dá para ver na televisão e no campo», disse.

Por fim, Diogo Costa admite que é mais fácil mudar fraldas ao filho do que defender grandes penalidades. Veja o vídeo: