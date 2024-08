Declarações de Nico González na flash interview, após o FC Porto-Rio Ave, neste sábado, à Sport TV:

«Golos? No ano passado também tentei dar o meu melhor em todos os jogos, mas agora estou a ter a sorte de as bolas estarem a entrar nas ocasiões que tenho. No passado, também tentei demonstrar o que valho.»

«[Confiança coletiva] vem do trabalho do dia-a-dia. Dar tudo nas partidas e nos treinos. Tivemos sorte porque a bola entrou na primeira jogada e creio que estamos numa dinâmica muito boa.»

«Sporting? Primeiro, todas as partidas são importantes e contam o mesmo. Ganhámos os primeiros três jogos e o próximo é contra um rival direto, a priori, mas todos são importantes. Esperamos um jogo parecido [à Supertaça], de muita intensidade e de duelos. Quem ganhar mais duelos, irá ganhar o jogo.»

«Samu Omorodion? Estive com ele na Seleção sub-21 [espanhola] e conheço-o perfeitamente. É um avançado físico, com muita potência e capacidade de trabalho. É um pouco do reflexo do que estamos a fazer, é uma equipa jovem com muita intensidade, vai-nos ajudar bastante.»