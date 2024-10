Nico González afirma que os objetivos do FC Porto para a presente temporada são claros, ganhar a Liga e conquistar a Liga Europa.

Em entrevista à Betano, o médio espanhol fez uma «antevisão» ao jogo com o Man. United, no Estádio do Dragão, a contar para a segunda jornada da fase de liga, da Liga Europa. Para o jogador, é um encontro especial, frente a um dos clubes «históricos» do futebol mundial.

«Jogar no Estádio do Dragão contra eles é incrível, sem dúvida, muito especial. Provavelmente é a equipa com mais história em Inglaterra e um dos clubes mais históricos em todo o mundo. É certo que vamos até à morte em todos os encontros, mas evidentemente que este é muito especial. Objetivo para a Liga Europa? Ganhá-la, sem dúvida», afirmou o jogador.

Além disso, Nico González abordou ainda o início de temporada com Vítor Bruno no comando técnico, deixou elogios ao treinador e comparou o ambiente hoje em dia, com o que encontrou na altura de Sérgio Conceição.

«Vítor Bruno é exigente e muito intenso, acho que isso define-o muito bem. Em termos táticos, também está a trazer as suas ideias, transmitindo-nos muito bem o que pretende dentro de campo. No ano passado, o espírito de grupo era muito bom, havia muita união e este ano também. Temos todos uma boa relação e penso que isso se nota dentro de campo», referiu o médio espanhol.

Numa viagem ao passado, o camisola 16 dos azuis e brancos recordou o período em que representou o Barcelona, as comparações com Sergio Busquets e a transferência para o FC Porto.

«Barcelona? A primeira vez que fui lá treinar tinha nove anos. Fiz umas provas para que me conhecessem e avaliassem o meu nível. Correu muito bem e no ano seguinte quiseram que voltasse. Comecei a jogar como «6» e comparavam-me muitas vezes ao Busquets. Acima de tudo, sempre tentei melhorar, observando jogadores de um nível muito alto como eles», começou por explicar.

«Transferência para o FC Porto? Na realidade, não tive qualquer dúvida e não estou a dizer isto apenas por dizer. Quando tive a oportunidade de vir para aqui, não tive dúvidas. Além de ser um clube enorme com uma grande história, é um clube que exige muito de ti e para um rapaz jovem como eu (quando assinei), acho que foi importante para crescer», acrescentou.