Nico González, autor de um dos golos do triunfo do FC Porto frente ao Casa Pia (1-2), em declarações à Sport TV:

«Era um jogo importantíssimo. Merecemos esta vitória. Na primeira parte fomos muito superiores e merecíamos ir com um resultado mais amplo no marcador. Chegámos com facilidade à área adversária, mas eles também deram uma boa resposta.»

[Sobre o campeonato] «Faltou-nos um pouco de sorte, alguma consistência em alguns jogos e também fomos prejudicados em algumas decisões. Não está a ser a temporada que merecíamos, pelo trabalho que fizemos, mas ainda faltam alguns jogos e um título importante para disputar.»

[Sobre clássicos com o Sporting, na próxima jornada da Liga e na final da Taça] «Dois jogos totalmente diferentes. Somos melhores do que qualquer equipa. Somos melhores do que o Sporting e no próximo domingo, no Dragão, vamos demonstrá-lo.»