O selecionador da Nigéria, José Peseiro, convocou Zaidu para os compromissos de junho.

O lateral-esquerdo do FC Porto integra a lista do treinador português para os jogos frente a Serra Leoa e São Tomé e Príncipe, de qualificação para a CAN.

A Nigéria, diga-se, ocupa atualmente a primeira posição do grupo A, com nove pontos, mais dois do que a Guiné-Bissau.

Os 23 convocados de José Peseiro:

Guarda-redes: Adebayo Adeleye, Victor Sochima e Olorunleke Ojo;

Defesas: William Ekong, Calvin Bassey, Kevin Akpoguma, Chidiebube Duru, Oluwasemilogo Ajayi, Kenneth Omeruo, Zaidu Sanusi e Bright Osayi-Samuel;

Médios: Joseph Ayodele-Aribo, Alex Iwobi, Divine Nwachukwu, Wilfred Ndidi e Frank Onyeka;

Avançados: Moses Simon, Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Taiwo Awoniyi, Kelechi Iheanacho e Ahmed Musa.