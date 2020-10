Zaidu Sanusi, lateral do FC Porto, e Chidozie Awaziem, central do Boavista, cedido pelo FC Porto, estão convocados para os próximos desafios da Nigéria com a Serra Leoa, relativos à fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2022.

A seleção das Super-águias recebe a Serra Leoa no dia 13 de novembro, depois visita os Leone Stars no dia 17, dois jogos integrados nas datas FIFA.

A Nigéria lidera do Grupo L da fase de qualificação para a CAN 2022 com seis pontos em dois jogos à frente do Benin (3 pontos), Lesotho (1) e Serra Leoa (1).