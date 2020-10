Zaidu Sanusi, jogador do FC Porto, estreou-se na sexta-feira pela Nigéria no jogo de preparação frente à Argélia e deu nas vistas sobretudo por ter impedido que Riyad Mahrez encontrasse o caminho do golo.

Em declarações ao jornal OwnGoal Nigeria, o defesa que chegou ao FC Porto este Verão, vindo do Santa Clara, e que é o principal candidato à sucessão do Alex Telles já no clássico, falou sobre este duelo.

«Antes do jogo tinha uma ideia do que esperar dele e isso ajudou muito. Não acho que tenha feito algo de especial porque vou defrontar jogadores desta qualidade no futuro», disse Zaidu.

«Segui as instruções do treinador. Ajuda ouvi-los», frisou o defesa.