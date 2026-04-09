O FC Porto bateu na noite desta quinta-feira o registo simbólico de um milhão de espectadores em jogos oficiais no Estádio do Dragão, nesta época.

Foram 46 479 os adeptos presentes na receção ao Nottingham Forest, que marcou o regresso de Vítor Pereira e acabou empatada a um golo.

Esta foi mesmo a melhor assistência da época em jogos da Liga Europa, batendo o anterior melhor registo, cerca de 42 mil, na receção ao Estrela Vermelha.

Em termos absolutos o jogo com melhor assistência no Dragão foi o clássico frente ao Benfica, na 8.ª jornada da Liga, com 49 520 espectadores, seguida da receção ao Sporting, na 21.ª, com 49 378.