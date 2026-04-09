FC Porto
Há 1h e 49min
FC Porto bate um milhão de espectadores no Dragão com a melhor casa na Liga Europa
46 479 adeptos presentes esta noite batem anterior melhor registo, frente ao Estrela Vermelha
Estádio do Dragão, Porto
46 479 adeptos presentes esta noite batem anterior melhor registo, frente ao Estrela Vermelha
Estádio do Dragão, Porto
O FC Porto bateu na noite desta quinta-feira o registo simbólico de um milhão de espectadores em jogos oficiais no Estádio do Dragão, nesta época.
Foram 46 479 os adeptos presentes na receção ao Nottingham Forest, que marcou o regresso de Vítor Pereira e acabou empatada a um golo.
Esta foi mesmo a melhor assistência da época em jogos da Liga Europa, batendo o anterior melhor registo, cerca de 42 mil, na receção ao Estrela Vermelha.
Em termos absolutos o jogo com melhor assistência no Dragão foi o clássico frente ao Benfica, na 8.ª jornada da Liga, com 49 520 espectadores, seguida da receção ao Sporting, na 21.ª, com 49 378.
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