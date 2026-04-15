O FC Porto realizou o último treino antes da viagem para Inglaterra, onde vai medir forças com o Nottingham Forest, na segunda mão dos «quartos» da Liga Europa.

Francesco Farioli não pode contar com os quatro habituais ausentes por lesão (Nehuén Pérez, Luuk de Jong, Samu e Martim Fernandes), sendo que Pietuszewski treinou, mas não está inscrito e não entra nas contas do técnico para o jogo.

Entre os ausentes, o maior destaque vai para Martim Fernandes, ele que se lesionou precisamente frente ao Nottingham Forest, no jogo da primeira mão, e continua de fora, pelo que dificilmente será opção para o jogo desta quinta-feira.

Nota ainda para a presença de Gabriel Brás, Tiago Silva e Gonçalo Sousa (jogadores da equipa B) nos trabalhos da equipa principal.

A boa disposição marcou os 15 minutos abertos à comunicação social, sendo que Pepê, William Gomes e o próprio Farioli tiveram de passar pelo clássico «túnel». O que constituiu uma oportunidade rara de dar alguma porradinha no mister e gerou naturais gargalhadas.

Recorde-se que o jogo desta quinta-feira está marcado para as 20h e é decisivo para a passagem dos azuis e brancos às «meias» da prova, após o 1-1 registado há uma semana, no Estádio do Dragão.