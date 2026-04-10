Declarações de Vítor Pereira, treinador do Nottingham Forest, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate frente ao FC Porto, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa:

Sobre a homenagem no Dragão

«Foi um gesto bonito. Não esperava. Fiquei muito contente. Pela receção dos adeptos, pelo gesto do clube, do presidente. Vou daqui feliz.»

«Villas-Boas disse-me: "Estás em casa." Gostei muito do gesto. Gostei de voltar. Não voltei mais cedo porque são muitas emoções. Vir cá mexe comigo. Traz à memória emocional muita coisa que vivi aqui. Por isso, estou lá no meu canto. Foi por isso [que não voltei]. Foi um gesto bonito, mas... [risos] Para a semana estamos a competir e tudo farei para seguir em frente nesta competição. Isso é certinho como estar aqui.»

Acerca do momento do FC Porto

«Os adeptos estão com o FC Porto. Nota-se a mística. Percebe-se que há aquela energia no ar, de que é possível ganhar títulos outra vez.»

«Se o FC Porto é a melhor equipa em Portugal? Isso é outro campeonato. A minha luta é outra. O campeonato é competitivo, com muito extrajogo para discutir. É engraçado. Nós vivemos o futebol assim. Discutimos tudo o resto ao longo da semana, mais do que o jogo de futebol.»