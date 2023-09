Vítor Hugo Teixeira, nutricionista do FC Porto, despediu-se do clube através de uma mensagem nas redes sociais. Estava ligado ao emblema portista desde 2007.



«Nunca sonhei ser nutricionista do FC Porto. Ser portista sempre fez parte da minha identidade, mas era demasiado ousado sonhar tão alto. Tenho, então, o imperativo de agradecer a quem me proporcionou realizar um sonho que nem tinha tido a coragem de sonhar. Na pessoa do Sr. Presidente, agradeço a toda a administração que ousou em apostar numa área pouco valorizada à data e criou as condições necessárias ao seu desenvolvimento. Na pessoa do Mister Sérgio Conceição, agradeço a todos os treinadores e equipa técnica que valorizaram de facto a Nutrição, tornando este clube no melhor do mundo para o nutricionista. Na pessoa do Dr. Nelson Puga, agradeço a todos os colegas dos diversos Departamentos pela colaboração franca e pela amizade. O capital humano deste clube é incalculável. Na pessoa do Pepe, agradeço a todos os admiráveis Atletas com quem tive o privilégio de

trabalhar. A vossa ética de trabalho inspira-me diariamente. Agradeço a todos os meus amigos e colegas Nutricionistas e Estagiários que comigo trilharam este caminho, deixando um legado importante», escreveu.



Lembre-se que Vítor Hugo Teixeira chegou a ser considerado «o melhor nutricionista do mundo» por Sérgio Conceição. Ao que tudo indica, o nutricionista vai juntar-se ao Al Ittihad, campeão da Arábia Saudita que é treinado por Nuno Espírito Santo, ex-jogador e treinador do FC Porto.