Morreu Américo Ferreira Lopes, lendário guarda-redes do FC Porto.



Os dragões deram conta do desaparecimento do ex-jogador esta sexta-feira, através de uma nota nas redes sociais. Tinha 90 anos.



«Um exemplo de amor ao FC Porto e coragem na baliza. Até sempre, Américo! Contaremos as suas histórias», escreveu o clube.



Natural de Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira, Américo começou na formação do FC Porto e subiu à equipa principal na condição de suplente de Barrigana, tendo feito a sua estreia em dezembro de 1952, meses depois da inauguração do Estádio das Antas.



Depois de ter cumprido serviço militar, intercalado com o empréstimo ao Boavista (1954-1958), representou os dragões 11 épocas seguidas, destacando-se como uma das figuras da Liga na década de 1960. Foi premiado com primeira edição da distinção «Baliza de Prata», reservada ao melhor guarda-redes nacional, em 1964.



Américo cumpriu mais de 270 encontros pelo FC Porto e deixou em definitivo dos relvados aos 36 anos, na época 1968/69.



O antigo guardião fez parte dos «Magriços», seleção nacional que terminou o Mundial de 1966, no terceiro lugar - vestiu a camisola de Portugal em 15 ocasiões.



Foi distinguido com o Dragão de Ouro em 2017.



Recorde a entrevista feita pelo Maisfutebol a Américo em 2017: «Disse ao Eusébio: 'se me apareceres à frente, já sabes'»