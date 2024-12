O FC Porto anunciou esta quarta-feira que Manuel César Teixeira da Silva, conhecido colaborador dos dragões faleceu com 79 anos.

«O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia do falecimento de Manuel César Teixeira da Silva - antigo atleta, seccionista e histórico colaborador do clube que faleceu esta quarta-feira, aos 79 anos», pode ler-se numa brave nota no site dos dragões.

Senhor César, como conhecido no universo azul e branco, foi praticante de andebol durante a década de 60 chegou a seccionista da modalidade.

Manuel César Teixeira da Silva era sócio do FC Porto há mais de 50 anos.