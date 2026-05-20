OFICIAL: FC Porto renova com campeão europeu e mundial de sub-17
Yoan Pereira, defesa de 18 anos, fica com um contrato válido até junho de 2031
Yoan Pereira, defesa de 18 anos, fica com um contrato válido até junho de 2031
O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a renovação de Yoan Pereira até junho de 2031.
Através de um comunicado no site oficial, os azuis e brancos confirmaram o prolongar do vínculo com o jovem central português de apenas 18 anos. Além disso, esta é a terceira renovação do FC Porto com atletas campeões mundiais e europeus pelos sub-17 de Portugal, depois de Bernardo Lima e Duarte Cunha.
«Estou muito feliz por renovar contrato com o clube do meu coração. Foi uma temporada muito boa, fruto de todo o nosso trabalho coletivo e individual. Representar a Seleção de Portugal foi muito bom, ganhei o Europeu e o Mundial, mas ser Campeão Nacional pelo meu clube do coração foi muito melhor», refere.
Esta temporada, Yoan Pereira fez três golos e uma assistência nos 17 jogos que realizou pelos juniores do FC Porto, além de ter ainda participado em seis dos encontros da equipa B.
Campeão de Portugal, da Europa e do Mundo 🏆 Yoan Pereira renova até 2031 ✍️ pic.twitter.com/pBm6N74NCD— FC Porto (@FCPorto) May 20, 2026