O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a renovação de Yoan Pereira até junho de 2031.

Através de um comunicado no site oficial, os azuis e brancos confirmaram o prolongar do vínculo com o jovem central português de apenas 18 anos. Além disso, esta é a terceira renovação do FC Porto com atletas campeões mundiais e europeus pelos sub-17 de Portugal, depois de Bernardo Lima e Duarte Cunha.

«Estou muito feliz por renovar contrato com o clube do meu coração. Foi uma temporada muito boa, fruto de todo o nosso trabalho coletivo e individual. Representar a Seleção de Portugal foi muito bom, ganhei o Europeu e o Mundial, mas ser Campeão Nacional pelo meu clube do coração foi muito melhor», refere.

Esta temporada, Yoan Pereira fez três golos e uma assistência nos 17 jogos que realizou pelos juniores do FC Porto, além de ter ainda participado em seis dos encontros da equipa B.