José Afonso assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto, esta terça-feira, prolongando também o vínculo com o clube que representa desde 2018.

Em declarações aos órgãos de comunicação do clube, o defesa esquerdo de 16 anos garantiu que se tornou um jogador mais maturo desde que chegou aos dragões e prometeu ainda «representar o clube com total empenho». Até ao momento na temporada, José Afonso soma um golo e duas assistências em 17 jogos pelos sub-19.

«Assinar este contrato é um motivo de orgulho, o meu compromisso com este clube é total e é um momento de muita felicidade. Passo a ter uma responsabilidade acrescida, mas trabalhar neste clube é sempre um motivo de felicidade. É um orgulho jogar no clube do meu coração e representar este símbolo, faço-o com total empenho», afirmou.

Veja aqui alguns momentos de José Afonso pelo FC Porto: