O FC Porto continua a preparar a receção ao AVS para a 26.ª jornada da Liga e esta quarta-feira o plantel realizou mais um treino.

No Cento de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, Martín Anselmi contou com grande parte do grupo, à exceção de Pepê (treino condicionado), Rodrigo Mora (tratamento e trabalho de ginásio), Vasco Sousa (tratamento) e Marko Grujic (tratamento).

Recorde-se que os azuis e brancos não vencem, em casa, para a prova desde 28 de dezembro, na altura um triunfo sobre o Boavista por 4-0.