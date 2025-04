Está dado mais um passo para a concretização de um dos sonhos de André Villas-Boas: o novo Centro de Alto Rendimento [CAR] do FC Porto, no Olival.

Depois de a Câmara de Gaia ter aprovado o Pedido de Informação Prévia, que havia sido apresentado pelo FC Porto em novembro de 2024, foi publicado, na quarta-feira, em Diário da República o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. Esta alteração legislativa, conhecida por «Lei dos Solos», permite aos municípios a reclassificação de terrenos, o que permitirá, após o devido licenciamento, a edificação do novo complexo desportivo portista na freguesia de Vila Nova de Gaia, a cerca de um quilómetro do atual centro de estágios.

Cabe agora ao FC Porto efetivar a aquisição dos terrenos, por um valor a rondar os quatro milhões de euros, fazendo cumprir o contrato de compra e venda que Villas-Boas anunciou na campanha eleitoral.

Segundo apurou o Maisfutebol, o FC Porto pretende agora avançar de forma célere para a compra dos terrenos, o que poderá acontecer ainda durante este mês de abril, tendo como objetivo a breve prazo o lançamento da primeira pedra para a construção da infraestrutura, que tem um custo previsto próximo dos 35 milhões de euros e um prazo de construção de cerca de 30 meses (embora ao fim de 18 meses já possa ser utilizado pela equipa principal).

Nova casa do futebol profissional transforma centro de estágios em academia

Recorde-se que o CAR no Olival sempre foi a preferência de Villas-Boas, em detrimento da Academia da Maia, que era a proposta de Pinto da Costa nas eleições de abril de 2024.

De acordo com o presidente portista, a maior proximidade com o atual complexo e o custo menor são fatores decisivos para a escolha.

A nova infraestrutura irá acolher as equipas profissionais de futebol (principal e B), bem como a equipa feminina e os sub-19, ficando as restantes equipas jovens do clube instaladas no atual centro de estágio, que passará a funcionar como academia de formação.

O futuro CAR do Olival estará instalado num terreno de 31 hectares (12 deles edificáveis) – uma área muito maior em comparação com os seis hectares do atual centro de estágio do Olival.

O projeto prevê a construção de um estádio para dois mil espectadores e cinco campos de futebol com dimensões regulamentares (105mx68m), além de hotel com 42 quartos, auditório com 56 lugares, refeitório, ginásio, spa, áreas de fisioterapia e hidroterapia, além de 200 lugares de estacionamento.

Inicialmente estava prevista a inclusão de um pavilhão gimnodesportivo polivalente com capacidade para 400 lugares (1.770m²), para receber as modalidades. No entanto, Villas-Boas revelou recentemente que existe a possibilidade de construir essa infraestrutura na cidade do Porto, o que a concretizar-se levaria à libertação de espaço de construção no novo CAR do Olival para o futebol.