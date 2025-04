Algumas dezenas de adeptos esperaram pelos jogadores do FC Porto à porta do centro de treinos, no Olival, na tarde desta segunda-feira, à margem do treino da equipa.

Segundo confirmou o Maisfutebol, a GNR foi chamada ao local, dada a presença dos adeptos, a maioria com ligação aos Super Dragões.

A presença dos adeptos surgiu na sequência da festa do 23.º aniversário do defesa Otávio Ataíde, que se prolongou pela madrugada desta segunda-feira e que levou o FC Porto a instaurar processos disciplinares a jogadores. Além de Otávio, Tiago Djaló e William Gomes estão entre os visados, por terem infringido as regras do recolher obrigatório.

O FC Porto, de resto, pondera avançar para a saída imediata de Tiago Djaló, que está cedido pela Juventus até final da época, devido a questões disciplinares.