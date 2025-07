O FC Porto regressou, esta segunda-feira, aos trabalhos no Olival, após vencer o Twente no primeiro jogo à porta aberta de 2025/26.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube informou que o grupo realizou um treino de recuperação do trabalho bidiário na véspera. Francisco Moura é o único nome que consta no boletim clínico dos azuis e brancos, tendo feito apenas trabalho de ginásio. Esta terça-feira há nova sessão de treino.

Os comandados de Francesco Farioli já preparam o jogo de apresentação aos sócios e adeptos, marcado para o próximo domingo (19h), diante do Atlético Madrid.