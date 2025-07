O FC Porto regressou ao trabalho esta sexta-feira, para dar arranque à pré-temporada, com algumas surpresas.

O treinador Francesco Farioli foi o primeiro a chegar, pouco depois das 07h30. O presidente André Villas-Boas e o diretor do futebol Jorge Costa chegaram mais tarde.

Os reforços João Costa e Dominik Prpić estão no Olival, assim como Iván Jaime, médio-ofensivo espanhol que na última época este cedido ao Valência. O mesmo não aconteceu com Fábio Cardoso, Francisco Conceição e Romário Baró, que estiveram emprestados em 2024/25 e não foram vistos a entrar no centro de treinos dos azuis e brancos, devidamente autorizados pelo clube.

Fora do dia um de trabalhos estiveram ainda o guarda-redes Samuel Portugal e o médio André Franco.

O plantel portista vai ser dividido em dois grupos. Um dos grupos fará treino, enquanto o outro seguirá para o Estádio do Dragão, para realizar os habituais exames médicos.