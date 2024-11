Vítor Bruno chegou ao Olival por volta das 08h30 desta segunda-feira, no dia seguinte à eliminação do FC Porto da Taça de Portugal, acompanhado por uma viatura da empresa de segurança que presta serviços aos dragões.

O técnico dos azuis e brancos vai orientar, durante a manhã, o primeiro treino de preparação para o jogo com o Anderlecht, da Liga Europa (quinta-feira, 17h45).

Nenhum adepto estava à entrada do centro de treinos, mas cenário bem diferente ocorreu na véspera, com a contestação que se fez sentir em Moreira de Cónegos a passar também para o Estádio do Dragão, aquando da chegada do autocarro.

O presidente André Villas-Boas e o diretor para o futebol Jorge Costa tiveram mesmo de intervir para serenar os ânimos, antes da saída dos jogadores nas próprias viaturas.