Óliver Torres e Jesús Corona foram colegas no FC Porto e voltam a reencontrar-se em Sevilha. O médio espanhol e o mexicano já se reencontraram nas instalações do clube da Andaluzia e Óliver descansou os adeptos azuis e brancos.

«Eu cuido dele aqui, FC Porto. Vamos torcer por vocês», escreveu nas redes sociais, numa publicação também assinalada com momentos vividos pelos dois no Estádio do Dragão.

Óliver e Corona jogaram juntos durante três temporadas, entre 2016 e 2019. Em Sevilha, Corona vai voltar a trabalhar também com Julen Lopetegui.