O Olympiakos tem interesse em avançar na contratação a título definitivo de David Carmo, mas considera o preço estabelecido pelo FC Porto como proibitivo, avançou a imprensa grega e confirmou o Maisfutebol.

Em março, Pinto da Costa, presidente cessante dos dragões, havia revelado que o clube grego já tinha indicado que ia exercer a cláusula de compra – definida aquando do empréstimo – fixada nos 17,5 milhões de euros, mas esse cenário, ao que parece, não se verifica.

Isto porque o Olympiakos, apesar de apreciar as qualidades do defesa-central, nunca teve intenção de avançar com os 17,5 milhões de euros. Gosta do jogador, mas não tem garantias de que possa apresentar um valor que sirva as pretensões do FC Porto.

Por isso, o futuro de Carmo ainda está em aberto.

Ora outro dos jogadores portugueses que está no emblema de Atenas é Daniel Podence, por empréstimo do Wolverhampton: fonte do emblema inglês garantiu ao nosso jornal que, para já, não houve qualquer desenvolvimento no sentido de a cedência se tornar definitiva.

Ainda voltando ao FC Porto, se há dúvidas sobre o futuro de David Carmo, a imprensa grega avança que Fran Navarro, também ele cedido pelos portistas, vai regressar ao Dragão.