José Tavares, que orientou o FC Porto no jogo frente ao Olympiakos, viu a equipa «entrar bem, com muito caráter e vontade em dar a volta à situação», mas «quando o golo não surge, é normal que haja desconfiança».

«A primeira parte foi positiva, mostrámos ao que vínhamos. Na segunda parte, não entrámos tão bem. Tentámos ajustar, o jogo ficou diferente e não fomos tão capazes de chegar à baliza. O jogo começou a partir e a ideia de jogo deles era mais adaptada a isso. Sentiu-se algum desconforto nos jogadores e a ansiedade a aparecer», referiu o técnico, na flash interview da Sport TV.

«Sofremos numa infelicidade, são momentos que acontecem quando algo não está a correr bem. A equipa acreditou que seria possível, criámos situações suficientes para empatar o jogo, mas não fomos capazes de concretizar. Fica o resultado, mas uma resposta de que os jogadores querem muito dar a volta à situação», completou José Tavares.

«No momento em que sofremos, ficou a sensação de que tínhamos que ir mais rápido para a frente. Se antes já existia alguma intranquilidade, a partir daquele momento houve mais vontade do que cérebro. Às vezes, é difícil ir contra isso, fruto da vontade que os jogadores tinham para chegar ao empate», explicou o treinador dos portistas.

José Tavares orientou a equipa frente ao Olympiakos, mas o futuro no banco do FC Porto não passará por si: «Encontrei uma equipa com vontade de dar a volta. Demonstrou o compromisso e caráter que tem, com muita vontade de inverter os resultados. O caminho é de confiança neles próprios e de serem o mais coletivos possíveis, assumindo a responsabilidade de cada um».

O FC Porto foi derrotado, no Estádio do Dragão, pelo Olympiakos, por 0-1, na penúltima jornada da fase regular da Liga Europa.