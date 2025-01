Nico González, na flash interview que se seguiu à derrota com o Olympiakos, deixou uma garantia. «Já demos a volta e voltámos às vitórias. Voltaremos a estar em boa forma», disse o médio espanhol do FC Porto.

Sobre o novo treinador dos dragões, que deverá ser o argentino Martín Anselmi, Nico lembrou que «ainda não há nada de oficial», mas prometeu: «Venha quem vier, vamos recebê-lo com muita vontade e entusiasmo, como sempre fizemos. Temos de enfrentar cada jogo com muita energia. Se for assim, acabaremos por dar a volta», sentenciou.

O FC Porto perdeu, no Estádio do Dragão, com o Olympiakos, por 1-0, para a sétima jornada da fase regular da Liga Europa.