O FC Porto venceu o Moreirense em Moreira de Cónegos (0-1), o Olympiakos bateu o Volos fora de portas pelo mesmo resultado (0-1). À 23.ª jornada dos respetivos campeonatos, as equipas de Sérgio Conceição e Pedro Martins são duas das quatro ainda invencíveis nas Ligas Europeias.



Os dragões lideram em Portugal com 20 vitórias e três empates, dispondo de seis pontos de vantagem sobre o Sporting. Na Grécia, o Olympiakos acumula 18 vitórias e cinco empates, ocupando a primeira posição a nove pontos do principal opositor, o PAOK.



Na Sérvia, o Partizan apresenta registo semelhante a FC Porto e Olympiakos. São 21 vitórias e dois empates em 23 jornadas realizadas, ainda sem o dissabor de uma derrota. Por fim, a quarta equipa ainda invicta nos campeonatos nacional mora em Gibraltar.



O Lincoln Red Imps venceu 12 jogos e empatou um entre os 13 realizados na Liga local até ao momento, uma vez começou a disputar a prova apenas em outubro de 2021. A competitividade não se assemelha às restantes, mas a análise da totalidade dos campeonatos europeus justifica a presença da equipa neste leque de invencíveis.



De fora ficam apenas as equipas do campeonato da República da Irlanda, uma vez que campeonato local arrancou apenas a 18 de fevereiro. Ou seja, tem somente uma jornada disputada.



Por fim, como ponto de comparação, ficam os registos das equipas que lideram os campeonatos das Big-5: Manchester City: 26 jogos (3 derrotas), Real Madrid: 25 jogos (2 derrotas), Paris Saint-Germain: 25 jogos (2 derrotas), Bayern Munique: 23 jogos (4 derrotas) e AC Milan: 26 jogos (4 derrotas)