O FC Porto e o Moreirense fecham esta segunda-feira, a partir das 20h15, a nona jornada da Liga, em Moreira de Cónegos. Francesco Farioli fez apenas uma mudança no onze comparativamente com a derrota em Inglaterra, frente ao Nottingham.

O técnico italiano decidiu deixar Pablo Rosario no banco e voltar a apostar em Gabri Veiga.

No lado do Moreirense, Vasco Botelho da Costa mexeu duas peças: voltou a apostar em Francisco Domingues e Stjepanovic, tirou Álvaro Martínez e Afonso Assis.

Eis os onzes do Moreirense-FC Porto:

FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Froholdt, Alan Varela e Gabri Veiga; Pepê, Samu e Borja Sainz.

Moreirense: André Ferreira; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Francisco Domingues; Stjepanovic e Benny; Teguia, Alanzinho e Travassos; Yan Maranhão.

Suplentes FC Porto: Cláudio Ramos, Stephen Eustáquio, William Gomes, Pablo Rosario, Dominik Prpic, Deniz Gül, Martim Fernandes, Yann Karamoh e Rodrigo Mora.

Suplentes Moreirense: Caio Secco, Alvaro Navarro, Joel Romero, Rodrigo Martin, Afonso Almeida, Jimi Gower, Gilberto Batista, Landerson Araujo e Guilherme Schettine.