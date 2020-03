O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considerou que «tudo o que for para a maior clareza do futebol português é positivo», em relação às buscas realizadas esta semana, no âmbito da «Operação Fora de Jogo».

«Quem não deve, não teme. Se as autoridades acham que têm de investigar, que investiguem», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 24.ª jornada, ante o Rio Ave, no sábado, no Estádio do Dragão.

Na quarta-feira, a Autoridade Tributária e a Procuradoria-Geral da República confirmaram buscas no futebol português, com 76 mandados de busca, 40 deles domiciliários e cinco a escritórios de advogados.

O Ministério Público informou que foram constituídos 47 arguidos no âmbito da operação, com 24 pessoas coletivas e 23 singulares. Em causa, suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

No mesmo dia, o FC Porto confirmou que foram realizadas buscas na SAD, pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. O espanhol Iker Casillas também confirmou buscas à sua residência.