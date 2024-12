A juíza decidiu pronunciar os arguidos da Operação Pretoriano, pelo que Fernando Madureira e a mullher Sandra Madureira, bem como Vítor Catão, Fernado Saúl e 'Jamaica' vão a julgamento.

Os arguidos são acusados de 31 crimes no total e a juíza considerou que estão suficientemente indiciados os factos que constam da acusação e que a prova é muito forte.

Filipa Azevedo referiu no final do processo de instrução que as imagens que circularam nas redes sociais, bem como as imagens de videovigilância e o vídeo de Vítor Catão a ameaçar os apoiantes de Villas-Boas, se constituem como factos muito fortes para sustentam a acusação.

Além disso, a juíza mencionou também que foi encontrada na posse de 'Jamaica' uma lista com nomes e números de sócio de vários apoiantes de Villas-Boas nas últimas eleições.

O julgamento começa no início do próximo ano de 2025, no Tribunal de São João Novo, no Porto.