O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto começou, esta terça-feira a visionar as imagens de videovigilância da Assembleia Geral dos azuis e brancos, que decorreu no pavilhão Dragão Arena, a 13 de novembro de 2023.

Fernando Madureira, antigo líder da claque Super Dragões e arguido na Operação Pretoriano, marcou presença no TIC, na manhã desta terça-feira, juntamente com a mulher, Sandra Madureira, sob fortes medidas de segurança e numa sessão à porta fechada.

Recorde-se que a Operação Pretoriano tem como base uma denúncia do Ministério Público, face a uma eventual tentativa da claque «criar um clima de intimidação e medo» na dita AG do FC Porto, para que fosse aprovada uma revisão estatutária «do interesse da direção», na altura liderada por Pinto da Costa.

Ao todo são 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete à ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação.